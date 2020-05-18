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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Європа продовжує послаблювати обмеження – подробиці

Студія Вашингтон. Європа продовжує послаблювати обмеження – подробиці
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Студія Вашингтон. Європа продовжує послаблювати обмеження – подробиці

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У Нью-Йорку відтепер тест на коронавірус може пройти будь-хто, хто має симптоми грипу. У Техасі, штаті, який почав послаблювати карантин одним із перших, зафіксували найбільший за день стрибок у кількості нових випадків інфікування коронавірусом. Європа продовжує послаблювати обмеження.

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