Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Прогрес у пошуку вакцини проти Covid-19 – подробиці

Час-Тайм. Прогрес у пошуку вакцини проти Covid-19 – подробиці
Embed
Час-Тайм. Прогрес у пошуку вакцини проти Covid-19 – подробиці

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Обнадійливі новини від американського розробника вакцини від Covid-19 – подробиці. Які ліки Дональд Трамп приймає, щоб не заразитися коронавірусом? Ринок нерухомості та пандемія – чого очікувати? Як змусити себе підтримувати фізичну форму? - поради професіоналів. В США кінотеатри йдуть… в онлайн.

Показати коментарі

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG