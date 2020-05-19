Час-Тайм. Прогрес у пошуку вакцини проти Covid-19 – подробиці
В ефірі Час-Тайм. Обнадійливі новини від американського розробника вакцини від Covid-19 – подробиці. Які ліки Дональд Трамп приймає, щоб не заразитися коронавірусом? Ринок нерухомості та пандемія – чого очікувати? Як змусити себе підтримувати фізичну форму? - поради професіоналів. В США кінотеатри йдуть… в онлайн.
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Травень 14, 2020
Час-Тайм. Як українська компанія розробляє ліки від коронавірусу
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Травень 12, 2020
Час-Тайм. Як випробовують вакцини проти коронавірусу
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