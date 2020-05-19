Час-Тайм. Прогрес у пошуку вакцини проти Covid-19 – подробиці

В ефірі Час-Тайм. Обнадійливі новини від американського розробника вакцини від Covid-19 – подробиці. Які ліки Дональд Трамп приймає, щоб не заразитися коронавірусом? Ринок нерухомості та пандемія – чого очікувати? Як змусити себе підтримувати фізичну форму? - поради професіоналів. В США кінотеатри йдуть… в онлайн.