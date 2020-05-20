Час-Тайм. Рік президентства Зеленського – оцінки експертів у США
Як рік президенства Зеленського оцінюють експерти у Вашингтоні. Прес-конференція президента України – огляд заяв. Як пандемія позначиться на вищій освіті у США. У Мічигані - надзвичайний стан після прориву двох дамб. Історія артистки, яка стала справжньою зіркою у світі віртуальної реальності.
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Травень 19, 2020
Час-Тайм. Прогрес у пошуку вакцини проти Covid-19 – подробиці
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Травень 14, 2020
Час-Тайм. Як українська компанія розробляє ліки від коронавірусу
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Травень 12, 2020
Час-Тайм. Як випробовують вакцини проти коронавірусу
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