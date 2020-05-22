Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. США виходять із угоди «Про відкрите небо» через невиконання Росією вимог

Час-Тайм. США виходять із угоди «Про відкрите небо» через невиконання Росією вимог
Embed
Час-Тайм. США виходять із угоди «Про відкрите небо» через невиконання Росією вимог

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

США виходять із угоди «Про відкрите небо» через невиконання Росією вимог. Як у Нью-Йорку послаблюють обмеження – розповіді українців. Як під час пандемії дезінфікують метро у Вашингтоні,Нью-Йорку.У Британії тестують системи відстежування вірусу. Додаток українських розробників дозволяє ожити книжкам

Показати коментарі

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG