Час-Тайм. США виходять із угоди «Про відкрите небо» через невиконання Росією вимог
США виходять із угоди «Про відкрите небо» через невиконання Росією вимог. Як у Нью-Йорку послаблюють обмеження – розповіді українців. Як під час пандемії дезінфікують метро у Вашингтоні,Нью-Йорку.У Британії тестують системи відстежування вірусу. Додаток українських розробників дозволяє ожити книжкам
Випуски
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Травень 21, 2020
Час-Тайм. У Вашингтоні активно коментують «плівки Деркача»
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Травень 20, 2020
Час-Тайм. Рік президентства Зеленського – оцінки експертів у США
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Травень 19, 2020
Час-Тайм. Прогрес у пошуку вакцини проти Covid-19 – подробиці
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Травень 14, 2020
Час-Тайм. Як українська компанія розробляє ліки від коронавірусу
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