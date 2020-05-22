Час-Тайм. США виходять із угоди «Про відкрите небо» через невиконання Росією вимог

США виходять із угоди «Про відкрите небо» через невиконання Росією вимог. Як у Нью-Йорку послаблюють обмеження – розповіді українців. Як під час пандемії дезінфікують метро у Вашингтоні,Нью-Йорку.У Британії тестують системи відстежування вірусу. Додаток українських розробників дозволяє ожити книжкам