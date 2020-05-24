Центри з контролю та профілактики інфекційних захворювань попереджають про посилення агресивності гризунів

Центри з контролю та профілактики інфекційних захворювань попереджають: гризуни стають дедалі більш агресивними у пошуках у той час, коли велика кількість ресторанів залишаються закритими відповідно до карантинних обмежень.

В опублікованому на сайті Центрів попередженні говориться, що закриття ресторанів призвело до збільшення активності серед гризунів, а служби боротьби з гризунами повинні бути готові до збільшення кількості повідомлень про «незвичну чи агресивну поведінку гризунів».

Мешканцям та власникам бізнесів рекомендують закрити всі можливі входи у приміщення, очистити навколишню територію від гілля та важкої рослинності, залишати смітники щільно заритими та прибрати з території їжу для домашніх тварин.

Тим часом місцеві служби очистки великих міст повідомляють про збільшення кількості викликів у зв’язку із зараженням пацюками.