Час-Тайм. Як працюватимуть потенційні вакцини проти коронавірусу? Пояснюють вірусологи
В ефірі Час-Тайм. Усі 50 штатів США частково послабили карантин. Як працюватимуть потенційні вакцини проти коронавірусу – пояснюють американські вірусологи. Як COVID-19 вплинув на президентську кампанію у США. НАСА готується запустити в космос першу за майже десять років пілотовану місію.
Випуски
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Травень 25, 2020
Час-Тайм. Як пандемія впливає на президентську кампанію у США
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Травень 21, 2020
Час-Тайм. У Вашингтоні активно коментують «плівки Деркача»
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Травень 20, 2020
Час-Тайм. Рік президентства Зеленського – оцінки експертів у США
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Травень 19, 2020
Час-Тайм. Прогрес у пошуку вакцини проти Covid-19 – подробиці
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