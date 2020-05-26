Час-Тайм. Як працюватимуть потенційні вакцини проти коронавірусу? Пояснюють вірусологи

В ефірі Час-Тайм. Усі 50 штатів США частково послабили карантин. Як працюватимуть потенційні вакцини проти коронавірусу – пояснюють американські вірусологи. Як COVID-19 вплинув на президентську кампанію у США. НАСА готується запустити в космос першу за майже десять років пілотовану місію.