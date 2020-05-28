Час-Тайм. Пентагон повідомив про прогрес оборонних реформ в Україні

В ефірі Час-Тайм. Пентагон повідомив Конгресу, що уряд України виконав зобов’язання з реформування оборонної сфери, що дозволяє виділити Києву 125 мільйонів. Що Трамп думає про голосування поштою та до чого тут Твіттер? Як в Каліфорнії працюють банки харчів.