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Час-Тайм. Пентагон повідомив про прогрес оборонних реформ в Україні

Час-Тайм. Пентагон повідомив про прогрес оборонних реформ в Україні
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Час-Тайм. Пентагон повідомив про прогрес оборонних реформ в Україні

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В ефірі Час-Тайм. Пентагон повідомив Конгресу, що уряд України виконав зобов’язання з реформування оборонної сфери, що дозволяє виділити Києву 125 мільйонів. Що Трамп думає про голосування поштою та до чого тут Твіттер? Як в Каліфорнії працюють банки харчів.

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