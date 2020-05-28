Як Євросоюз планує відновлювати економіку Європи? Експерти попереджають: подорожувати на далекі відстані буде набагато складніше, ніж раніше.
Час-Тайм. Пентагон повідомив про прогрес оборонних реформ в Україні
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