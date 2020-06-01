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Час-Тайм. У США тривають масштабні протести

Час-Тайм. У США тривають масштабні протести
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Час-Тайм. У США тривають масштабні протести

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В ефірі Час-Тайм. Масштабні протести проти поліцейського свавілля і через смерть Джорджа Флойда не вщухають у США. Мирні протести, а також - погроми, сутички з поліцією, пограбування, знищення майна: ситуація в Вашингтоні, Лос-Анджелесі та інших містах.

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