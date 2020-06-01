Час-Тайм. У США тривають масштабні протести

В ефірі Час-Тайм. Масштабні протести проти поліцейського свавілля і через смерть Джорджа Флойда не вщухають у США. Мирні протести, а також - погроми, сутички з поліцією, пограбування, знищення майна: ситуація в Вашингтоні, Лос-Анджелесі та інших містах.