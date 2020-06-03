Британська тренерка проводить руханки для жителів свого району.
Час-Тайм. До передмість Вашингтона стягнули військових. Останнє з протестів у США
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Червень 02, 2020
Час-Тайм. Сьомий день протестів у США – заява Трампа, реакція світу
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Червень 01, 2020
Час-Тайм. У США тривають масштабні протести
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Травень 29, 2020
Час-Тайм. Сьогодні столиця США пом’якшує карантинні заходи
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Травень 28, 2020
Час-Тайм. Пентагон повідомив про прогрес оборонних реформ в Україні
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Травень 27, 2020
Час-Тайм. NASA та SpaceX готуються до історичного запуску на МКС
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