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Час-Тайм. До передмість Вашингтона стягнули військових. Останнє з протестів у США

Час-Тайм. До передмість Вашингтона стягнули військових. Останнє з протестів у США
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Час-Тайм. До передмість Вашингтона стягнули військових. Останнє з протестів у США

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В ефірі Час-Тайм. До передмість Вашингтона стягнули військових. Діяти вони будуть лише в крайньому разі - міністр оборони США. Останнє з американських протестів. Україна відновлює регулярні авіарейси. Американські студенти вимагають відшкодувати плату за весняний триместр.

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Британська тренерка проводить руханки для жителів свого району.

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