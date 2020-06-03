Час-Тайм. До передмість Вашингтона стягнули військових. Останнє з протестів у США

В ефірі Час-Тайм. До передмість Вашингтона стягнули військових. Діяти вони будуть лише в крайньому разі - міністр оборони США. Останнє з американських протестів. Україна відновлює регулярні авіарейси. Американські студенти вимагають відшкодувати плату за весняний триместр.