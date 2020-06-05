Розбиті вікна, масивні графіті – все це взялися чистити і ремонтувати волонтери. Дві подруги дарують музику і радість мешканцям Нового Орлеану.
Час-Тайм. Чи може Росія бути причетною до поширення фейків про протести у США? - експерти
Чи може Росія бути причетною до поширення фейків про протести у США? - експерти В ефірі Час-Тайм. Америка продовжує протестувати. Що змушує американців день за днем виходити на марші, чого вони добиваються? Підсумки тижня. Хто стоїть за поширенням фейків під час протестів у США? – експерти.
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Червень 02, 2020
Час-Тайм. Сьомий день протестів у США – заява Трампа, реакція світу
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Червень 01, 2020
Час-Тайм. У США тривають масштабні протести
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Травень 29, 2020
Час-Тайм. Сьогодні столиця США пом’якшує карантинні заходи
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