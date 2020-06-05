Час-Тайм. Чи може Росія бути причетною до поширення фейків про протести у США? - експерти

Чи може Росія бути причетною до поширення фейків про протести у США? - експерти В ефірі Час-Тайм. Америка продовжує протестувати. Що змушує американців день за днем виходити на марші, чого вони добиваються? Підсумки тижня. Хто стоїть за поширенням фейків під час протестів у США? – експерти.