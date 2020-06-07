Президент Трамп виводить зі столиці Національну Гвардію

Президент Дональд Трамп оголосив у неділю, що службовці Національної Гвардії залишать столицю, стверджуючи, що «все під повним контролем», після майже двох тижнів протестів через загибель затриманого поліцейськими Джорджа Флойда.

«Я щойно наказав нашій Національній Гвардії почати процес виведення службовців з Вашингтона, тепер, коли все «під повним контролем», - написав у себе в Твіттері президент. «Вони повернуться додому, але зможуть швидко повернутися, якщо буде така потреба. Набагато менше протестувальників прийшло минулого вечора, ніж очікувалось», - дописав президент.

Минулої п’ятниці мерка міста Мюріел Баузер попередила, що службовці Національної Гвардії будуть виселені з готелів через бюджетні міркування. Президент Трамп розкритикував Баузер, назвавши її некомпетентною, а бюджет міста «поза контролем».

Понад п’ять з половиною тисяч солдат Національної Гвардії з 11 штатів та Округу Колумбія слідкували за порядком під час мирних протестів у столиці у суботу.

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