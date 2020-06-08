Як після карантину відновлюється готельний бізнес.
Час-Тайм. Реформувати поліцію закликають на протестах у США
В ефірі Час-Тайм. Протести у Вашингтоні та інших містах США об’єдналися у заклику провести комплексні реформи у поліції. Протягом вихідних у Вашингтоні пройшов наймасовіший протест за останні 2 тижні. У Нідерландах пройшла друга сесія судового процесу у справі щодо МН17. Нью Йорк послаблює карантин.
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Час-Тайм. Сьомий день протестів у США – заява Трампа, реакція світу
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