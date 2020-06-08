Студія Вашингтон. Деталі судового процесу у справі щодо МН17 у Нідерландах

Сьогодні в Студії Вашингтон. У Нідерландах пройшла друга сесія судового процесу у справі щодо МН17 - деталі процесу. Протести у Вашингтоні та інших містах США об’єдналися у заклику провести комплексні реформи у поліції. Нью-Йорк вперше, за майже 3 місяці, послабив карантинні обмеження.