Нове вбивство чорношкірого - в Атланті масові протести та звільнення у поліції

Керівниця поліції Атланти подала у відставку на тлі протестів проти свавілля поліції щодо чорношкірого населення. Нові акції протесту в місті спалахнули у суботу, після того, як поліцейський застрелив 27-річного чорношкірого чоловіка.

Відвідувачі ресторану швидкого харчування о 10:30 вечора суботи повідомили поліцію про автомобіль, що стояв у неналежному місці і заважав заїзду на територію закладу учасникам дорожнього руху.

Поліцейські по прибуттю на парківку розбудили водія, встановили у нього стан алкогольного сп’яніння. Чоловік на ім’я Рейшард Брукс зізнався, що пив алкоголь на дні народження своєї доньки. Деталі сутички показали відеокамери з інциденту.

Коли водія спробували заарештувати за водіння у нетверезому стані, він почав пручатися, після штовханини з поліцейськими водій висмикнув у поліцейських електрошокер і почав втікати.

Втікаючи, Брукс намагався стріляти з електрошокера у переслідучих його правоохоронців. У відповідь один із поліцейських вистрілив зі справжньої зброї, внаслідок чого чорношкірий втікач був поранений, і пізніше помер.

Мер Атланти Кейша Ленс Боттомс заявила, що 13 червня прийняла відставку керівниці поліції міста Еріки Шилдс, звільнили також офіцера поліції, який стріляв. Іншого поліцейського наразі відправили в "адміністративну відпустку".

«Я не вірю, що це було виправданим застосуванням смертельної сили, і я закликала негайно звільнити офіцера (який стріляв у Брукса – ред.)», – сказала голова міста на прес-конференції.

Очільниця поліції у своїй заяві про звільнення сказала: "Я довіряю міській голові. Час для міста рухатись далі і будувати довіру між правоохоронцями та громадою, якій вони служать".

У відповідь на події суботи, вночі на неділю поблизу ресторану почали збиратися протестувальники, вони підпалили ресторан "Венді", біля якого убили Рейшарда Брукса.

Протестувальники також перекрили головну автостраду, де їхній рух далі заблокувала колона поліцейських автомобілів.

Принаймні 36 людей заарештували в Атланті під час протестів минулої ночі, - повідомили у прес-службі поліції.

Наразі інцидент розслідує Бюро розслідувань штату Джорджія.

Понад два тижні у Сполучених Штатах та у всьому світі відбуваються протести проти свавілля поліції та расової нерівності. Їх спричинила смерть Джорджа Флойда, 46-річного чорношкірого чоловіка, загиблого в Міннеаполісі, коли поліцейський майже дев’ять хвилин тримав коліно на шиї затриманого.

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