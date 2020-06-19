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Час-Тайм. Як українці отримують політичний притулок або статус біженця у США?

Час-Тайм. Як українці отримують політичний притулок або статус біженця у США?
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Час-Тайм. Як українці отримують політичний притулок або статус біженця у США?

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Зовнішні гравці, зокрема і Росія, змінюють тактики впливу, але не припиняють спроб втрутитися у виборчі процеси у США – слухання у Конгресі. Пандемія коронавірусу - у центрі виборчої кампанії США. 20 червня - День біженців. Як українці отримують політичний притулок або статус біженця у США?

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У Нью-Йорку відкрили пересувні душові кабіни для безхатченків.

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