У Нью-Йорку відкрили пересувні душові кабіни для безхатченків.
Час-Тайм. Як українці отримують політичний притулок або статус біженця у США?
Зовнішні гравці, зокрема і Росія, змінюють тактики впливу, але не припиняють спроб втрутитися у виборчі процеси у США – слухання у Конгресі. Пандемія коронавірусу - у центрі виборчої кампанії США. 20 червня - День біженців. Як українці отримують політичний притулок або статус біженця у США?
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Червень 18, 2020
Час-Тайм. Які професії будуть найбільш затребуваними після пандемії?
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Час-Тайм. Що відомо про рух Антифа? - дослідники
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Червень 12, 2020
Час-Тайм. Україна стала членом програми розширеного партнерства НАТО
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Червень 11, 2020
Час-Тайм. Конгрес США затвердив пакет безпекової допомоги Україні
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