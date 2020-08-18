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Час-Тайм. Як Захід посилює тиск на владу Білорусі? Оцінки експертів

Час-Тайм. Як Захід посилює тиск на владу Білорусі? Оцінки експертів
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Час-Тайм. Як Захід посилює тиск на владу Білорусі? Оцінки експертів

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В ефірі Час-Тайм. Уряди європейських країн посилюють тиск на білоруську владу. Реакція Заходу на події в Білорусі – оцінки експертів. Як пройшов перший день віртуального з’їзду Демократичної партії США?

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Переведення з’їзду демократів у віртуальний формат перекреслило плани мешканців міста Мілвокі, які готувалися до події. Чому у США зростає попит на зброю – звіт. Студенти-волонтери з Вермонту полюбили доглядати за коровами і кажуть – це романтичне заняття?

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