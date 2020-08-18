Час-Тайм. Як Захід посилює тиск на владу Білорусі? Оцінки експертів

Переведення з’їзду демократів у віртуальний формат перекреслило плани мешканців міста Мілвокі, які готувалися до події. Чому у США зростає попит на зброю – звіт. Студенти-волонтери з Вермонту полюбили доглядати за коровами і кажуть – це романтичне заняття?