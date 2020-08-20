Час-Тайм. Навальний у реанімації – подробиці, перші реакції у США та Європі

Навальний потрапив до реанімації - все, що відомо на цей час, реакції у Європі. Солідарність і підтримка Білорусі з боку України – дуже важлива, – вашингтонські експерти. Помпео: США натхненні мирним самовираженням білоруського народу. Ключові моменти третього дня з’їзду Демократичної партії США.