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Час-Тайм. США вітають Україну з Днем Незалежності

Час-Тайм. США вітають Україну з Днем Незалежності
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Час-Тайм. США вітають Україну з Днем Незалежності

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В ефірі Час-Тайм. Держсекретар Помпео наголосив, що CША відкидають спробу анексії Криму Росією та зобов’язуються дотримуватися цієї політичної позиції, допоки Росія не поверне Україні повний контроль над всією українською територією.

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Позитивні досягнення України за час незалежності підсумували інвестори та колишні посли США в Україні під час конференції Американсько-української ділової ради. Як українці Каліфорнії святкують День Незалежності України. Ланцюг єдності в підтримку Білорусі сформували у Вашингтоні. У понеділок Республіканська партія США починає з’їзд.

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