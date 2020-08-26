Україна продовжує карантин і закриває кордони для більшості іноземців

Адаптивний карантин в Україні знову продовжили, цього разу до кінця жовтня. Рішення ухвалили на засіданні Кабміну в середу.

"До 31 жовтня ми продовжимо карантин", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як він пояснив, до таких дій українську владу спонукало зростання захворюваності в останні тижні.

Уряд також посилив карантинні обмеження. Навіть у відносно благополучних з епідемічної точки зору "зелених" регіонах закриють дискотеки, розважальні заклади, нічні клуби; заборонять, за деякими винятками, концерти.

Уряд анонсував також закриття кордонів для іноземних громадян. Постанову про це оприлюднять у четвер, і діятиме заборона на в'їзд майже місяць - з 28 серпня до 29 вересня. Винятки стосуватимуться лише певних категорій іноземців - тих, хто має дозвіл на проживання, їде в Україну на навчання, прямує транзитом та ін.

Як пояснив прем'єр Шмигаль, рішення закрити кордони пов'язане з погіршенням епідемічної ситуації в Україні. "Ми повинні захистити наших співгромадян та проявити відповідальність перед нашими іноземними партнерами", - сказав очільник Кабміну.

В Україні за попередню добу зареєстровано 1670 нових випадків коронавірусної інфекції.

При цьому найбільшою добовою цифрою за весь час епідемії був "антирекорд" у 2328 нових випадків, зафіксований 22 серпня. У той день Україна опинилася на 3-у місці серед країн Європи за кількістю нових випадків COVID-19.

"COVID набирає обертів, ми бачимо цю тенденцію останній місяць", - так днями прокоментував ситуацію міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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