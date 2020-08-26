Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. "Жагу свободи не спинити" - інтерв'ю з представницею опозиції Білорусі

Час-Тайм. "Жагу свободи не спинити" - інтерв'ю з представницею опозиції Білорусі
Embed
Час-Тайм. "Жагу свободи не спинити" - інтерв'ю з представницею опозиції Білорусі

No media source currently available

0:00 0:15:01 0:00
Direct link

До Києва прибув заступник держсекретаря США Стівен Біґен – подробиці. Ексклюзивне інтерв’ю з Марією Колєсніковою, представницею опозиції Білорусі. Огляд другого дня з’їзду Республіканської партії. "Він не приховує своїх почуттів" - як Меланія Трамп переконувала американців переобрати її чоловіка.

Показати коментарі

Каліфорнійські правоохоронці випробовують відеокамери для зброї, які показуватимуть перспективу пострілу. Як українці долучились до створення саундтреку до «Чорнобиля»?

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG