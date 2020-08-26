Час-Тайм. "Жагу свободи не спинити" - інтерв'ю з представницею опозиції Білорусі

До Києва прибув заступник держсекретаря США Стівен Біґен – подробиці. Ексклюзивне інтерв’ю з Марією Колєсніковою, представницею опозиції Білорусі. Огляд другого дня з’їзду Республіканської партії. "Він не приховує своїх почуттів" - як Меланія Трамп переконувала американців переобрати її чоловіка.