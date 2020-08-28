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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Дональд Трамп прийняв номінацію Республіканської партії

Студія Вашингтон. Дональд Трамп прийняв номінацію Республіканської партії
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Студія Вашингтон. Дональд Трамп прийняв номінацію Республіканської партії

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Дональд Трамп прийняв номінацію Республіканської партії і змагається за свій другий президентський термін. Як пройшов завершальний день з’їзду республіканців?

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