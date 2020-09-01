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Час-Тайм. Білоруси ніколи не пробачать Лукашенку жорстокості – Тихановська. Інтерв’ю

Час-Тайм. Білоруси ніколи не пробачать Лукашенку жорстокості – Тихановська. Інтерв’ю
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Час-Тайм. Білоруси ніколи не пробачать Лукашенку жорстокості – Тихановська. Інтерв’ю

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Що робить сьогодні білоруська опозиція, та що очікує від західних країн та Росії? Ексклюзивне інтерв’ю Світлани Тихановської. 2 місяці до виборів у США: як кандидати борються за голоси тих, хто ще не визначився? Перукарні у Каліфорнії під час пандемії надають послуги під відкритим небом.

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