Студія Вашингтон. Що білоруська опозиція очікує від західних країн та Росії?

Студенти кількох університетів у Мінську вийшли у вівторок на протест через незгоду з результатами президентських виборів. Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що виходом з кризи можуть бути лише «нові справедливі і прозорі вибори». Ексклюзивне інтерв’ю.