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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Що білоруська опозиція очікує від західних країн та Росії?

Студія Вашингтон. Що білоруська опозиція очікує від західних країн та Росії?
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Студія Вашингтон. Що білоруська опозиція очікує від західних країн та Росії?

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Студенти кількох університетів у Мінську вийшли у вівторок на протест через незгоду з результатами президентських виборів. Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що виходом з кризи можуть бути лише «нові справедливі і прозорі вибори». Ексклюзивне інтерв’ю.

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