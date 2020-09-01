Студія Вашингтон. Що білоруська опозиція очікує від західних країн та Росії?
Студенти кількох університетів у Мінську вийшли у вівторок на протест через незгоду з результатами президентських виборів. Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що виходом з кризи можуть бути лише «нові справедливі і прозорі вибори». Ексклюзивне інтерв’ю.
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