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Студія Вашингтон. Столтенберг: Країни-члени НАТО засуджують напад на Олексія Навального

Студія Вашингтон. Столтенберг: Країни-члени НАТО засуджують напад на Олексія Навального
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Студія Вашингтон. Столтенберг: Країни-члени НАТО засуджують напад на Олексія Навального

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Правоохоронці застрелили під час затримання чоловіка, якого підозрювали у фатальній стрілянині на протесті у Портланді. Джо Байден відвідав місто охоплене протестами у Вісконсині. Рада Безпеки ООН провела окреме засідання через порушення прав людини у Білорусі.

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