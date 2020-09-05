Студія Вашингтон. Столтенберг: Країни-члени НАТО засуджують напад на Олексія Навального

Сьогодні у Студії Вашингтон. Правоохоронці застрелили під час затримання чоловіка, якого підозрювали у фатальній стрілянині на протесті у Портланді. Джо Байден відвідав місто охоплене протестами у Вісконсині. Рада Безпеки ООН провела окреме засідання через порушення прав людини у Білорусі.