Студія Вашингтон. Столтенберг: Країни-члени НАТО засуджують напад на Олексія Навального
Сьогодні у Студії Вашингтон. Правоохоронці застрелили під час затримання чоловіка, якого підозрювали у фатальній стрілянині на протесті у Портланді. Джо Байден відвідав місто охоплене протестами у Вісконсині. Рада Безпеки ООН провела окреме засідання через порушення прав людини у Білорусі.
Випуски
-
Вересень 06, 2020
Скільки мільярдів втрачає Нью-Йорк через порожні зали на Бродвеї. Відео
-
Вересень 06, 2020
Як український стартап завойовує ринок оренди житла у США. Відео
-
Вересень 06, 2020
Історія осиротілої коали Міні. Відео
-
Вересень 05, 2020
Як найбільший у світі центр космонавтики врятували від колапсу? Відео
-
Вересень 05, 2020
Чи варто переживати за психіку дітей через ґаджети. Вікно в Америку
-
Вересень 04, 2020
«Навчальні модулі» як альтернативу віртуальній освіті. Відео
Facebook Forum