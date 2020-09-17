Час-Тайм. Що Путін хоче отримати за підтримку Лукашенка? - Західні економісти

В ефірі Час-Тайм. Чи змінять протести «радянську» економіку Білорусі? Що Путін може отримати за підтримку Лукашенка? – Думки західних економістів. Майк Помпео і Домінік Рааб спільно засудили отруєння Навального. Наскільки вирішальними можуть стати голоси латиноамериканців на виборах-2020 у США?