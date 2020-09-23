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Час-Тайм. Які цілі Україна ставить на цій Генасамблеї ООН та що очікує від Росії?

Час-Тайм. Які цілі Україна ставить на цій Генасамблеї ООН та що очікує від Росії?
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Час-Тайм. Які цілі Україна ставить на цій Генасамблеї ООН та що очікує від Росії?

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В ефірі Час-Тайм. Комітет Сенату з національної безпеки та урядових справ оприлюднив звіт про роботу сина Джо Байдена в Україні. На суші, у повітрі і на морі: В Україні розпочалася активна фаза міжнародних військових навчань. Зеленський віртуально виступає на Генасамблеї ООН.

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Які цілі ставить Україна на цій Генасамблеї ООН та які підводні камені очікує від Росії? "Чому не можна забувати про українських ветеранів": експерти Атлантичної Ради представили новий звіт. Інженери Стенфордського університету побудували роботизованого голуба і дізналися багато цікавого.

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