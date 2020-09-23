Які цілі ставить Україна на цій Генасамблеї ООН та які підводні камені очікує від Росії? "Чому не можна забувати про українських ветеранів": експерти Атлантичної Ради представили новий звіт. Інженери Стенфордського університету побудували роботизованого голуба і дізналися багато цікавого.
Час-Тайм. Які цілі Україна ставить на цій Генасамблеї ООН та що очікує від Росії?
Випуски
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Вересень 22, 2020
Час-Тайм. Генасамблея ООН. Промова президента США Трампа. Головне
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Вересень 18, 2020
Час-Тайм. Як українці рятувалися від токсичного повітря у Каліфорнії
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Вересень 16, 2020
Час-Тайм. Кого хочуть бачити президентом США американські українці?
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