Час-Тайм. Які цілі Україна ставить на цій Генасамблеї ООН та що очікує від Росії?

В ефірі Час-Тайм. Комітет Сенату з національної безпеки та урядових справ оприлюднив звіт про роботу сина Джо Байдена в Україні. На суші, у повітрі і на морі: В Україні розпочалася активна фаза міжнародних військових навчань. Зеленський віртуально виступає на Генасамблеї ООН.