Час-Тайм. Негайно вакцинуватись від грипу закликають громадян медики у США

США, Канада, ЄС не визнають Лукашенка законним президентом Білорусі. Як Лондон перетворився на центр банківських оборудок з капіталами олігархів та злочинців з усього світу, у тому числі сумнівних грошей з України? Чому американські медики закликають громадян негайно вакцинуватись від грипу?