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Час-Тайм. Негайно вакцинуватись від грипу закликають громадян медики у США

Час-Тайм. Негайно вакцинуватись від грипу закликають громадян медики у США
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Час-Тайм. Негайно вакцинуватись від грипу закликають громадян медики у США

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США, Канада, ЄС не визнають Лукашенка законним президентом Білорусі. Як Лондон перетворився на центр банківських оборудок з капіталами олігархів та злочинців з усього світу, у тому числі сумнівних грошей з України? Чому американські медики закликають громадян негайно вакцинуватись від грипу?

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У Лос-Анджелесі пандемія ще більше загострила проблему безхатьків у місті. Історія про автодизайнера, який створює фантазійні автомобілі на основі пожежних вантажівок 20-х років.

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