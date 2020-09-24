У Лос-Анджелесі пандемія ще більше загострила проблему безхатьків у місті. Історія про автодизайнера, який створює фантазійні автомобілі на основі пожежних вантажівок 20-х років.
Час-Тайм. Негайно вакцинуватись від грипу закликають громадян медики у США
США, Канада, ЄС не визнають Лукашенка законним президентом Білорусі. Як Лондон перетворився на центр банківських оборудок з капіталами олігархів та злочинців з усього світу, у тому числі сумнівних грошей з України? Чому американські медики закликають громадян негайно вакцинуватись від грипу?
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Вересень 22, 2020
Час-Тайм. Генасамблея ООН. Промова президента США Трампа. Головне
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Вересень 18, 2020
Час-Тайм. Як українці рятувалися від токсичного повітря у Каліфорнії
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Вересень 16, 2020
Час-Тайм. Кого хочуть бачити президентом США американські українці?
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