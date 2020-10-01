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Час-Тайм. Що відомо про те, скільки податків сплачує Дональд Трамп?

Час-Тайм. Що відомо про те, скільки податків сплачує Дональд Трамп?
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Час-Тайм. Що відомо про те, скільки податків сплачує Дональд Трамп?

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Президенти США, Франції та РФ оприлюднили спільну заяву стосовно Нагірного Карабаху. Що відомо про те, скільки податків сплачує Дональд Трамп, і чому ця тема знову у центрі уваги США? У США заговорили про можливу третю хвилю поширення COVID-19.

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