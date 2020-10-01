Дистанційне навчання: із якими складнощами стикаються школярі та вчителі, і що радять експерти? Українка з Донецька відкрила у Техасі магазин української вишиванки.
Час-Тайм. Що відомо про те, скільки податків сплачує Дональд Трамп?
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