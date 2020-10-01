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У США заговорили про можливу третю хвилю поширення COVID-19. Відео

У США заговорили про можливу третю хвилю поширення COVID-19. Відео
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У США заговорили про можливу третю хвилю поширення COVID-19. Відео

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Сполучені Штати, можливо, на порозі третьої хвилі захворювань на Ковід-19.

Про це свідчать тенденції заражень, які у США є зараз, та досвід того, як починалися перша та друга хвилі у березні та червні, пише видання Тайм.
Сьогодні у США щодня фіксують близько 40 тисяч нових випадків ковід-19. З часу, коли був зафіксований найнижчий рівень захворювань на Ковід у США 9 вересня, кількість щоденних нових випадків зросла на майже третину.

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