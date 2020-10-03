Ракета-носій "Антарес", яку допомагала розробляти Україна, успішно вилетіла з вантажем на Міжнародну космічну станцію

Ракета-носій “Антарес”, конструкція якої розроблена та виготовлена в Україні, успішно вилетіла з вантажем 3,6 тонн з космодрому «Уоллопс Айленд» у штаті Вірджинія на Міжнародну космічну станцію.

Пуск ракети довжиною 42 метри відбувся у п’ятницю о 9:16 вечора за часом східного узбережжя США, вона летітиме до МКС два з половиною дні.



“Ми побачили практичний результат спільної українсько-американської роботи – за допомогою ракети-носія “Антарес” модуль “Сігнус” вчергове доправив важливий вантаж до Міжнародної космічної станції (МКС)”, - повідомило в день запуску посольство України у США.

“Головна конструкція першої ступені, яка виводить ракету на орбіту, розроблена конструкторським бюро "Південне" та виготовляється на "Південному машинобудівному заводі ім. Макарова" у співпраці з низкою українських компаній”, - йдеться у повідомленні посольства США.



Посол України у США Володимир Єльченко, серед інших, був запрошений на церемонію запуску.



З боку США розробником проекту є компанія “Нортроп Грумман”, яка вже кілька років співпрацює з українськими космічними підприємствами.



Запуск “Антареса” мав відбутися раніше цього тижня, втім був відкладений через негоду та труднощі з наземним програмним забезпеченням, - повідомляє американське видання Spaceflight Now.

За повідомленнями, нинішня місія доставки вантажу присвячена пам’яті першої жінки індійського походження, яка полетіла в космос, астронавтки NASA Калпани Чавла (Kalpana Chawla).

Калпана зробила свій перший політ в 1997 році на борту космічного корабля «Колумбія». У 2003 році вона разом з іншими членами екіпажу трагічно загинули під час місії STS-107, коли «Колумбія» не пережила свого повернення на Землю. Про це, серед іншого, йдеться у повідомленні конструкторського бюро "Південне".

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