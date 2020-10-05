Пожежі у Каліфорнії вже випалили понад півтора мільйони гектарів землі. На фестивалі кіно у Нью-Йорку показали українську стрічку «Якщо було завтра».
Час-Тайм. COVID-19 у Білому Домі. Нові інфіковані
В ефірі Час-Тайм. У центрі уваги Вашингтона – здоров’я президента Дональда Трампа, у якого виявили COVID-19. Яке значення ситуація може мати на президентські перегони? Деталі нової угоди про співпрацю України і Великої Британії – інтерв’ю з новим українським послом Вадимом Пристайком.
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Жовтень 01, 2020
Час-Тайм. Що відомо про те, скільки податків сплачує Дональд Трамп?
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Вересень 30, 2020
Час-Тайм. Перші дебати Трампа і Байдена – головні заяви, реакції
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Вересень 28, 2020
Час-Тайм. Чи є підстави непокоїтися про безвіз України з ЄС?
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Вересень 25, 2020
Час-Тайм. Facebook усунув чергову російську кампанію впливу
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