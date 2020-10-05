Час-Тайм. COVID-19 у Білому Домі. Нові інфіковані

В ефірі Час-Тайм. У центрі уваги Вашингтона – здоров’я президента Дональда Трампа, у якого виявили COVID-19. Яке значення ситуація може мати на президентські перегони? Деталі нової угоди про співпрацю України і Великої Британії – інтерв’ю з новим українським послом Вадимом Пристайком.