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Час-Тайм. COVID-19 у Білому Домі. Нові інфіковані

Час-Тайм. COVID-19 у Білому Домі. Нові інфіковані
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Час-Тайм. COVID-19 у Білому Домі. Нові інфіковані

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В ефірі Час-Тайм. У центрі уваги Вашингтона – здоров’я президента Дональда Трампа, у якого виявили COVID-19. Яке значення ситуація може мати на президентські перегони? Деталі нової угоди про співпрацю України і Великої Британії – інтерв’ю з новим українським послом Вадимом Пристайком.

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Пожежі у Каліфорнії вже випалили понад півтора мільйони гектарів землі. На фестивалі кіно у Нью-Йорку показали українську стрічку «Якщо було завтра».

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