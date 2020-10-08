Підсумки саміту Україна-ЄС для президента Зеленського. Головне, що треба знати про вчорашні дебати кандидатів у віце-президенти США. Українська вчена у США отримала престижну американську стипендію “для геніїв” MacArthur.
Час-Тайм. Домовленості Зеленського у Лондоні та на саміті ЄС-Україна - підсумки
В ефірі Час-Тайм. Міністр фінансів США закликав Україну та Білорусь не допустити відкату в побудові ринкової економіки та демократії. Україна та Велика Британія підписали угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Що закладено на сторінках документа?
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