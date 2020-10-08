Час-Тайм. Домовленості Зеленського у Лондоні та на саміті ЄС-Україна - підсумки

В ефірі Час-Тайм. Міністр фінансів США закликав Україну та Білорусь не допустити відкату в побудові ринкової економіки та демократії. Україна та Велика Британія підписали угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Що закладено на сторінках документа?