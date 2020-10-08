Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Домовленості Зеленського у Лондоні та на саміті ЄС-Україна - підсумки

Час-Тайм. Домовленості Зеленського у Лондоні та на саміті ЄС-Україна - підсумки
Embed
Час-Тайм. Домовленості Зеленського у Лондоні та на саміті ЄС-Україна - підсумки

No media source currently available

0:00 0:15:01 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Міністр фінансів США закликав Україну та Білорусь не допустити відкату в побудові ринкової економіки та демократії. Україна та Велика Британія підписали угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Що закладено на сторінках документа?

Показати коментарі

Підсумки саміту Україна-ЄС для президента Зеленського. Головне, що треба знати про вчорашні дебати кандидатів у віце-президенти США. Українська вчена у США отримала престижну американську стипендію “для геніїв” MacArthur.

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG