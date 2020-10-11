Президент Трамп заявив, що вилікувався від коронавірусу та планує продовжити передвиборчу кампанію

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю в інтерв'ю телеканалу Fox News, що він повністю вилікувався від COVID-19 і не становить загрози з точки зору передачі вірусу іншим. Він готується повернутися в передвиборну кампанію в понеділок і відновити масові мітинги.

«Я здав найбільший тест, за найвищими стандартами, і я у відмінній формі, - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News. Він додав, що більше не приймає ліків від коронавірусу. «Я поборов це божевільний, жахливий китайський вірус. Виглядає, що у мене є імунітет». Щоправда, науковці поки не мають достеменних даних щодо того, як довго люди, які перехворіли на коронавірус, зберігають антитіла, які не дозволяють повторного зараження.

Раніше в суботу, лікар президента Трампа Шон Конлі заявив, що президент не становить загрози щодо передачі вірусу іншим, але не уточнив, чи є його тест був негативним.