Генсек ООН закликав обидві сторони нагірно-карабаського конфлікту захистити мирне населення

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засуджує будь-які атаки на населені райони в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху, заявив в неділю його прес-секретар Стефан Дюжаррік.

«Трагічна загибель цивільних осіб, в тому числі дітей, в результаті удару по другому найбільшому місті [в Азербайджані] Гянджа, нанесеного 16 жовтня, абсолютно неприйнятна, як і безприцільні атаки на житлові райони в будь-якому місці, в тому числі в Степанакерт/Ханкенді та інших населених пунктах безпосередньо в зоні нагірно-карабаського конфлікту і навколо неї », - йдеться в заяві.

Генеральний секретар ООН глибоко шкодує, що сторони конфлікту протягом тривалого часу ігнорували неодноразові заклики міжнародного співтовариства негайно припинити бойові дії, повідомив Дюжаррік.

«Як пан Гутерріш знову підкреслив в останніх розмовах з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану, відповідно до міжнародного гуманітарного права, обидві сторони при проведенні військових операцій зобов'язані постійно приділяти увагу тому, щоб щадити і захищати цивільне населення і цивільну інфраструктуру», - заявив прес- секретар.

За словами Дюжарріка, Гутерріш взяв до уваги оголошення про початок гуманітарного перемир'я 18 жовтня і розраховує на те, що сторони будуть повністю виконувати це зобов'язання і негайно відновлять конструктивні переговори під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ.