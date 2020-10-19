У США щодня додається в середньому 55 тисяч нових випадків захворювань на COVID -19. В Європі - нова хвиля пандемії коронавірусу.
Час-Тайм. Як голосують американці українського походження у Флориді?
Катастрофа літака МАУ в Ірані: родичі кількох загиблих американців подали позов проти Тегерана у Федеральному суді у Вашингтоні. До виборів у США - 15 днів, але 28 мільйонів американців уже проголосували. Що спонукає американців голосувати раніше? Як голосують вихідці з України у Флориді?
Випуски
-
-
Жовтень 15, 2020
Час-Тайм. Чому 2020-ого у США купують рекордну кількість зброї?
-
-
Жовтень 13, 2020
Час-Тайм. До виборів у США 3 тижні: деталі політичної кампанії
-
-
Facebook Forum