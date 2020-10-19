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Час-Тайм. Як голосують американці українського походження у Флориді?

Час-Тайм. Як голосують американці українського походження у Флориді?
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Час-Тайм. Як голосують американці українського походження у Флориді?

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Катастрофа літака МАУ в Ірані: родичі кількох загиблих американців подали позов проти Тегерана у Федеральному суді у Вашингтоні. До виборів у США - 15 днів, але 28 мільйонів американців уже проголосували. Що спонукає американців голосувати раніше? Як голосують вихідці з України у Флориді?

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У США щодня додається в середньому 55 тисяч нових випадків захворювань на COVID -19. В Європі - нова хвиля пандемії коронавірусу.

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