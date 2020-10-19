Час-Тайм. Як голосують американці українського походження у Флориді?

Катастрофа літака МАУ в Ірані: родичі кількох загиблих американців подали позов проти Тегерана у Федеральному суді у Вашингтоні. До виборів у США - 15 днів, але 28 мільйонів американців уже проголосували. Що спонукає американців голосувати раніше? Як голосують вихідці з України у Флориді?