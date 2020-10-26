Минулий тиждень встановив рекорд середньої денної кількості нових випадків інфікування COVID-19 у США. Завдяки дистанційній роботі, айтішники масово виїжджають із Кремнієвої долини. Президент Трамп і Перша леді привітали дітей зі святом Гелловін в Білому домі.
Час-Тайм. Місцеві вибори в Україні: перші оцінки міжнародних експертів
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