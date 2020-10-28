У США знищили перше гніздо «шершнів-вбивць». Відео

Довжина цих гігантських шершнів може сягати 6,4 см. Чиновники побоюються, що ці шершні можуть становити загрозу для людей та індустрії бджільництва.
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