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Час-Тайм. Що західні політики, дипломати та експерти кажуть про рішення КСУ?

Час-Тайм. Що західні політики, дипломати та експерти кажуть про рішення КСУ?
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Час-Тайм. Що західні політики, дипломати та експерти кажуть про рішення КСУ?

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В ефірі Час-Тайм. Що західні політики, дипломати та експерти кажуть про рішення Конституційного суду України? Чи дійсно під загрозою співпраця з МВФ та ЄС? Як у Європі оцінюють місцеві вибори в Україні? Більше третини від усіх зареєстрованих виборців у США уже проголосували на виборах.

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Спеціальний репортаж з виборчої дільниці у Нью-Йорку та інтерв’ю із американкою українського походження, яка і сама балотується до місцевого Конгресу. В американській столиці у пам’ять жертв пандемії створили інсталяцію.

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