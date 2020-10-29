Час-Тайм. Що західні політики, дипломати та експерти кажуть про рішення КСУ?

В ефірі Час-Тайм. Що західні політики, дипломати та експерти кажуть про рішення Конституційного суду України? Чи дійсно під загрозою співпраця з МВФ та ЄС? Як у Європі оцінюють місцеві вибори в Україні? Більше третини від усіх зареєстрованих виборців у США уже проголосували на виборах.