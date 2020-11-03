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Час-Тайм. День виборів у США – включення з виборчих дільниць

Час-Тайм. День виборів у США – включення з виборчих дільниць
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Час-Тайм. День виборів у США – включення з виборчих дільниць

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В ефірі Час-Тайм. У США - День виборів. Включення з виборчої дільниці у Вашингтоні. Чому Пенсильванія вважається найбільш ключовим штатом на цих виборах? Які теми найбільше турбують виборців у штаті Айова? У Каліфорнії на референдум винесли питання щодо статусу людей, які працюють на такі служби, як Убер та Ліфт. Як уживається під одним дахом родина, де чоловік підтримує одного кандидата, а дружина – іншого? Історія українсько-американської родини з Каліфорнії.

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