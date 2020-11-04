Час-Тайм. Вибори у США: перші результати, як рахують голоси

Вибори у США. Перші результати, що відомо на цей момент та коли можуть оголосити хто переміг, Дональд Трамп чи Джо Байден? Як пройшла виборча ніч,як рахували голоси і що заявляли кандидати. Як рахують голоси в Пенсильванії -інтерв’ю з членами виборчої комісії. Як проходила виборча ніч у Вашингтоні.