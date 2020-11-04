Поліцейська академія у штаті Вашингтон запровадила нову систему тренування емоційної стійкості правоохоронців. У день виборів піцерія у штаті Алабама готувала особливу, патріотичну піцу.
Час-Тайм. Вибори у США: перші результати, як рахують голоси
Вибори у США. Перші результати, що відомо на цей момент та коли можуть оголосити хто переміг, Дональд Трамп чи Джо Байден? Як пройшла виборча ніч,як рахували голоси і що заявляли кандидати. Як рахують голоси в Пенсильванії -інтерв’ю з членами виборчої комісії. Як проходила виборча ніч у Вашингтоні.
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Час-Тайм. День виборів у США – включення з виборчих дільниць
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Час-Тайм. Новий денний рекорд випадків COVID-19 у США
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