Час-Тайм. Підрахунок голосів, протести, стрес: головне про вибори у США

В ефірі Час-Тайм. Америка і увесь світ чекають остаточних результатів виборів у США. У низці вирішальних штатів проходять протести. Як соцмережі намагаються запобігти дезінформації? Другий день поспіль США б’ють рекорди нових випадків COVID-19. У кількох штатах пройшли і місцеві референдуми.