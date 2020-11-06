Виборці трьох штатів проголосували за легалізацію спортивних ставок. Очікування результатів виборів додали тривоги американцям у і так непростий 2020 рік. Як долають тривогу мешканці Вашингтона?
Час-Тайм. Підрахунок голосів, протести, стрес: головне про вибори у США
В ефірі Час-Тайм. Америка і увесь світ чекають остаточних результатів виборів у США. У низці вирішальних штатів проходять протести. Як соцмережі намагаються запобігти дезінформації? Другий день поспіль США б’ють рекорди нових випадків COVID-19. У кількох штатах пройшли і місцеві референдуми.
Випуски
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Листопад 05, 2020
Час-Тайм. Чим вибори у США вразили українських законодавців?
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Листопад 04, 2020
Час-Тайм. Вибори у США: перші результати, як рахують голоси
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Листопад 03, 2020
Час-Тайм. День виборів у США – включення з виборчих дільниць
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Жовтень 30, 2020
Час-Тайм. Новий денний рекорд випадків COVID-19 у США
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