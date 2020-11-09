Час-Тайм. Якою може бути політика Джо Байдена щодо України?

В ефірі Час-Тайм. Джо Байден, перемогу якого на президентських виборах прогнозує Голос Америки, дав старт роботі своєї перехідної команди. Головні тези його промови. Під час своєї кампанії Байден пообіцяв зробити Україну пріоритетом своєї зовнішньої політики. Чого чекати Києву? Якими бачать майбутнє відносин зі США за нового президента європейські лідери? Пандемія коронавірусу знову набирає обертів у США. Багато американців знаходять нові способи втекти від реальності.