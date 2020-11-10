Час-Тайм. Як зміниться міжнародна політика США за президентства Байдена? - Експерти

Як передавали владу під час минулих виборів? Голова НБУ проводить переговори з МВФ у Вашингтоні. У США затвердили перший препарат з антитілами для лікування легких форм COVID-19. Американські дослідники вчать собак розпізнавати COVID-19 навіть у хворих, які не мають симптомів.