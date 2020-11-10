Як передавали владу під час минулих виборів? Голова НБУ проводить переговори з МВФ у Вашингтоні. У США затвердили перший препарат з антитілами для лікування легких форм COVID-19. Американські дослідники вчать собак розпізнавати COVID-19 навіть у хворих, які не мають симптомів.
Час-Тайм. Як зміниться міжнародна політика США за президентства Байдена? - Експерти
В ефірі Час-Тайм. Дональд Трамп не визнає свою поразку. Джо Байден формує перехідну адміністрацію. Що про результати виборів у США кажуть самі виборці? На конференціях у Вашингтоні уже обговорюється, як зміниться міжнародна політика США, зокрема щодо Росії та України, за президенства Байдена.
Випуски
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Листопад 09, 2020
Час-Тайм. Якою може бути політика Джо Байдена щодо України?
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Листопад 06, 2020
Час-Тайм. Підрахунок голосів, протести, стрес: головне про вибори у США
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Листопад 05, 2020
Час-Тайм. Чим вибори у США вразили українських законодавців?
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Листопад 04, 2020
Час-Тайм. Вибори у США: перші результати, як рахують голоси
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Листопад 03, 2020
Час-Тайм. День виборів у США – включення з виборчих дільниць
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