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Час-Тайм. Як зміниться міжнародна політика США за президентства Байдена? - Експерти

Час-Тайм. Як зміниться міжнародна політика США за президентства Байдена? - Експерти
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Час-Тайм. Як зміниться міжнародна політика США за президентства Байдена? - Експерти

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В ефірі Час-Тайм. Дональд Трамп не визнає свою поразку. Джо Байден формує перехідну адміністрацію. Що про результати виборів у США кажуть самі виборці? На конференціях у Вашингтоні уже обговорюється, як зміниться міжнародна політика США, зокрема щодо Росії та України, за президенства Байдена.

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Як передавали владу під час минулих виборів? Голова НБУ проводить переговори з МВФ у Вашингтоні. У США затвердили перший препарат з антитілами для лікування легких форм COVID-19. Американські дослідники вчать собак розпізнавати COVID-19 навіть у хворих, які не мають симптомів.

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