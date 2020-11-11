Час-Тайм. Вакцинація проти коронавірусу – як це відбуватиметься у США?
В ефірі Час-Тайм. Джо Байден, перемогу якого на президентських виборах прогнозує «Голос Америки», обговорив українське питання серед пунктів майбутньої співпраці із Францією та Великою Британією. Дональд Трамп і його адміністрація продовжують заперечувати результати виборів. Як відбуватиметься вакцинація проти коронавірусу в Америці? У США - День ветеранів. Розповідаємо про проект, який допомагає українським ветеранам опанувати нову професію. Українець, який служить в армії США, розповів про умови життя американських військовослужбовців і ставлення до них суспільства.
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