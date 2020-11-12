Час-Тайм. Голова НБУ Шевченко – про переговори з МВФ. Ексклюзив

\Голова Нацбанку України Кирило Шевченко - з візитом у Вашингтоні, зокрема, веде переговори із Міжнародним Валютним Фондом про наступну місію МВФ в Україні. Що затримує співпрацю, і на що сподівається Україна? Ексклюзивне інтерв’ю. Штат Джорджія вручну перерахує майже п’ять мільйонів бюлетенів.