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Час-Тайм. Голова НБУ Шевченко – про переговори з МВФ. Ексклюзив

Час-Тайм. Голова НБУ Шевченко – про переговори з МВФ. Ексклюзив
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Час-Тайм. Голова НБУ Шевченко – про переговори з МВФ. Ексклюзив

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\Голова Нацбанку України Кирило Шевченко - з візитом у Вашингтоні, зокрема, веде переговори із Міжнародним Валютним Фондом про наступну місію МВФ в Україні. Що затримує співпрацю, і на що сподівається Україна? Ексклюзивне інтерв’ю. Штат Джорджія вручну перерахує майже п’ять мільйонів бюлетенів.

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