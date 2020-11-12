США знову б’ють рекорди денної кількості інфікованих за увесь час пандемії. Чому американські науковці радять не поспішати покладати великі надії на вакцину від компаній Пфайзер і БіоНТек? У Лос-Анджелесі вшановуюсь пам’ять жертв Голодомору.
Час-Тайм. Голова НБУ Шевченко – про переговори з МВФ. Ексклюзив
\Голова Нацбанку України Кирило Шевченко - з візитом у Вашингтоні, зокрема, веде переговори із Міжнародним Валютним Фондом про наступну місію МВФ в Україні. Що затримує співпрацю, і на що сподівається Україна? Ексклюзивне інтерв’ю. Штат Джорджія вручну перерахує майже п’ять мільйонів бюлетенів.
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Листопад 11, 2020
Час-Тайм. Вакцинація проти коронавірусу – як це відбуватиметься у США?
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Листопад 09, 2020
Час-Тайм. Якою може бути політика Джо Байдена щодо України?
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Листопад 06, 2020
Час-Тайм. Підрахунок голосів, протести, стрес: головне про вибори у США
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Листопад 05, 2020
Час-Тайм. Чим вибори у США вразили українських законодавців?
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Листопад 04, 2020
Час-Тайм. Вибори у США: перші результати, як рахують голоси
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