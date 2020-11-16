Президент Трамп продовжує оспорювати перемогу Джо Байдена на виборах. У суботу десятки тисяч прихильників президента зібралися на мітинг у Вашингтоні. Чому набуває популярності онлайн платформа Парле? Український атлет Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети.
Час-Тайм. Коли вакцина від Covid-19 може стати доступною для широкого загалу?
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Листопад 12, 2020
Час-Тайм. Голова НБУ Шевченко – про переговори з МВФ. Ексклюзив
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Листопад 11, 2020
Час-Тайм. Вакцинація проти коронавірусу – як це відбуватиметься у США?
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Листопад 09, 2020
Час-Тайм. Якою може бути політика Джо Байдена щодо України?
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Листопад 06, 2020
Час-Тайм. Підрахунок голосів, протести, стрес: головне про вибори у США
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