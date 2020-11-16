Час-Тайм. Коли вакцина від Covid-19 може стати доступною для широкого загалу?

В ефірі Час-Тайм. Європейські лідери надсилають привітання Маї Санді, яка перемагає на виборах у Молдові. Компанія Модерна оголосила, що її вакцина від COVID-19 ефективна майже на 95%. Завдяки вакцинам, вже в недалекому майбутньому, COVID-19 перестане бути пандемією, - Фаучі.