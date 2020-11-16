Президент Трамп продовжує оспорювати перемогу Джо Байдена на виборах. Український атлет Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети.
Студія Вашингтон. Український атлет став найсильнішою людиною планети
Сьогодні в Студії Вашингтон. Американська компанія Модерна оголосила, що її вакцина від COVID-19 ефективна майже на 95%. Завдяки вакцинам, вже в недалекому майбутньому, COVID-19 перестане бути пандемією, - директор Національного інституту алергійних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.
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