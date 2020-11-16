Студія Вашингтон. Український атлет став найсильнішою людиною планети

Сьогодні в Студії Вашингтон. Американська компанія Модерна оголосила, що її вакцина від COVID-19 ефективна майже на 95%. Завдяки вакцинам, вже в недалекому майбутньому, COVID-19 перестане бути пандемією, - директор Національного інституту алергійних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.