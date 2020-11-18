У США схвалили перший тест на COVID-19, який можна робити вдома. Коли соцмережі блокують користувачів чи позначають повідомлення як потенційно неправдиві – вони захищають демократію чи обмежують свободу слова? Слухання у Конгресі.
Час-Тайм. Проект резолюції ООН щодо Криму: які нові положення містить документ?
В ефірі Час-Тайм. МВФ заявляє, що для перегляду програми співпраці з Україною потрібна повна згода з Києвом щодо плану дій. Які нові положення містить проект резолюції ООН щодо Криму? У сховище відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС завантажили першу партію матеріалів для тривалого зберігання.
Випуски
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Листопад 17, 2020
Час-Тайм. Як українським лікарням допомагають волонтери зі США?
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Листопад 12, 2020
Час-Тайм. Голова НБУ Шевченко – про переговори з МВФ. Ексклюзив
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Листопад 11, 2020
Час-Тайм. Вакцинація проти коронавірусу – як це відбуватиметься у США?
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