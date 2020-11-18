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Час-Тайм. Проект резолюції ООН щодо Криму: які нові положення містить документ?

Час-Тайм. Проект резолюції ООН щодо Криму: які нові положення містить документ?
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Час-Тайм. Проект резолюції ООН щодо Криму: які нові положення містить документ?

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В ефірі Час-Тайм. МВФ заявляє, що для перегляду програми співпраці з Україною потрібна повна згода з Києвом щодо плану дій. Які нові положення містить проект резолюції ООН щодо Криму? У сховище відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС завантажили першу партію матеріалів для тривалого зберігання.

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