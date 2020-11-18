Компанія Пфайзер оприлюднила додаткові дані, які свідчать про ще більшу ефективність та безпечність їхньої вакцини від COVID-19. У США схвалили перший тест на COVID-19, який можна робити самостійно вдома. Безос оголосив перших переможців, які отримають частину із 10 мільярдів доларів, які підприємець виділив на програми боротьби з глобальними кліматичними змінами.
Студія Вашингтон. У США схвалили тест на COVID-19, який можна робити вдома
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