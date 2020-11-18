Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. У США схвалили тест на COVID-19, який можна робити вдома

Студія Вашингтон. У США схвалили тест на COVID-19, який можна робити вдома
Embed
Студія Вашингтон. У США схвалили тест на COVID-19, який можна робити вдома

No media source currently available

0:00 0:05:02 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. МВФ заявляє, що для перегляду програми співпраці з Україною потрібна повна згода з Києвом щодо плану дій. Президент Трамп звільнив з посади директора Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури США.

Показати коментарі

Компанія Пфайзер оприлюднила додаткові дані, які свідчать про ще більшу ефективність та безпечність їхньої вакцини від COVID-19. У США схвалили перший тест на COVID-19, який можна робити самостійно вдома. Безос оголосив перших переможців, які отримають частину із 10 мільярдів доларів, які підприємець виділив на програми боротьби з глобальними кліматичними змінами.

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG