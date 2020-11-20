У Каліфорнії запроваджують комендантську годину.
Студія Вашингтон. COVID-19: США б’ють рекорди денних випадків інфікування
Випуски
-
Листопад 20, 2020
Студія Вашингтон. Понад 250 тисяч американців померли внаслідок COVID-19
-
-
Листопад 18, 2020
Студія Вашингтон. Коли Україна закупить вакцини від COVID-19?
-
Листопад 17, 2020
Студія Вашингтон. Український атлет став найсильнішою людиною планети
-
Листопад 14, 2020
Студія Вашингтон. CША продовжує бити рекорди COVID-19
-
Листопад 12, 2020
Студія Вашингтон. Штат Джорджія вручну перерахує майже 5 млн бюлетенів
Facebook Forum