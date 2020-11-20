Студія Вашингтон. COVID-19: США б’ють рекорди денних випадків інфікування

Сьогодні в Студії Вашингтон. Українське МЗС запустило процедуру зміни посла у США. Після перерахунку вручну майже 5 мільйонів бюлетенів, штат Джорджія підтвердив перемогу Джо Байдена. США продовжують бити рекорди денних випадків інфікування коронавірусом.